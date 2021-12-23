Париж, 23 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил всех жителей с наступлением Рождества и напомнил о санитарных нормах. Об этом глава государства написал в Twitter.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон призвал жителей, которые соберутся вместе со своей семьей на Рождество, соблюдать барьерные жесты, а в случае недомогания изолироваться.

Глава государства также поблагодарил всех тех, кто стоит на страже здоровья.

«Давайте позаботимся друг о друге», — призвал Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против переноса президентских выборов 2022 года.

Подробнее в материале:Макрон выступил против переноса президентских выборов во Франции