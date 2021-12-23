Балаково, Саратовская область, 23 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. На территории гидроэлектростанции в городе Балаково 23 декабря произошло возгорание второго трансформатора. В экстренные службы сообщение поступило в 09:00 (мск), передает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

64.mchs.gov.ru Пожар на территории ГЭС в городе Балаково

Через 10 минут после сообщения к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара достигла 20 кв. метров. Пожарные охлаждали трансформатор, проводилась пенная атака. Полностью ликвидировали возгорание в 10:02 (мск). О пострадавших не сообщается, причины пожара устанавливают.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области при производстве реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы Нарышкиных «Раздолье» в селе Пады Балашовского района, рабочими была уничтожена наиболее старая и наиболее ценная часть усадьбы, в то время как данный корпус подлежал реставрации.

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