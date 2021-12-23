Москва, , 13:33 — REGNUM Минтранс планирует снизить аэропортовые сборы и тарифы на наземное обслуживание для легких воздушных судов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом говорится в ответе главы Минтранса Виталия Савельева на запрос депутата Госдумы от СРЗП Федота Тумусова.

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Сборы планируется снизить на четверть для воздушных судов взлетной массой до 5,7 тонны. Предлагается ввести понижающий коэффициент 0,25 на аэропортовые сборы и тарифы за наземное обслуживание для легких воздушных судов.

«А это означает, что на Севере, где малая авиация должна развиваться, так как иначе до отдаленных поселков просто не добраться, перелеты будут дешевле», — сделал вывод Тумусов.

Проблема со сборами — причем именно на Севере — очень наглядна. Если во «Внуково» нужно платить 220 рублей за тонну, в Хабаровске — 380, то «Аэропорты Севера» берут уже 2440 рублей. И эти расходы — до 30% от стоимости перелета (до 100 тысяч рублей за полет Ан-2), привел данные Тумусов.

«Таким образом, расширение льготы со снижением сборов должно благотворно сказаться на развитии транспортной связанности в Якутии», — сделал он вывод.

Как отметил Савельев, проект изменений проходит процедуру обсуждения отраслевым сообществом и скоро будет представлен для общественного обсуждения.

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