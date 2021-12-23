Москва, 23 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Москва пока видит положительную реакцию со стороны США по идеям системы гарантий безопасности. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин выразил надежду, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути.

«США готовы к переговорам в Женеве, представители назначены», — сказал Путин.

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