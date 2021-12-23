Сеул, 23 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. 22 декабря сотни индивидуальных предпринимателей Южной Кореи провели акцию протеста на площади Кванхвамун в Сеуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, митинг состоялся на пятый день после ужесточения правительством мер социального дистанцирования.

Причиной недовольства стало резкое снижение едва восстановившегося объёма продаж из-за ограничений рабочего времени.

Протестующие призвали правительство снять ограничения на время работы коммерческих заведений для посетителей, прошедших полную вакцинацию, а также отменить штрафы в размере 3 млн вон (~$2,5 тыс.) для владельцев заведений в случае нарушения режима вакцинных пропусков.

Митингующие подчеркнули, что бизнес не несёт ответственность за резкий рост числа тяжелобольных пациентов и нехватку больничных коек после введения режима «жизнь с COVID-19».

Известно, что в митинге на площади Кванхвамун приняли участие более 300 человек.

Участники акции протеста также заявили о проведении общенациональных митингов в случае продления антиковидных мер.