Уфа, 23 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Фирму оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить сотрудника правоохранительных органов в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

Сотрудники Мелеузовской межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В феврале текущего года стражи порядка выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.

«Во избежание установленной законом ответственности представитель общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» предложил проверяющему вознаграждение», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что полицейский отказался от получения денег и сообщил об этом своему руководству.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по признакам незаконного вознаграждения от имени юридического лица.

В результате фирма была оштрафована на один млн рублей.