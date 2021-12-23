Москва, , 13:31 — REGNUM Переговоры на тему предложений России по гарантиям безопасности провел с послом Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Состоялось обсуждение российских предложений по формированию долгосрочных правовых гарантий безопасности России со стороны США и НАТО», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также стороны обсудили ход венских переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки и принять беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Польши.