Москва, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Украина, возможно, готовит третью военную операцию.

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Складывается впечатление, что, может, Украина готовит третью операцию? И нас предупреждают, чтобы мы не вмешивались! Это первый вариант, на который нам надо реагировать. Второй вариант — создание на этой территории «анти-России» с накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. А потом под прикрытием новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе, и в Крыму. Толкают и в Крым тоже! Но мы должны думать о перспективах обеспечения безопасности. Как Россия должна жить — с оглядкой, что будет и когда долбанут?» — сказал президент России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия была готова работать с любым правительством Украины вне зависимости от политического курса до 2014 года.