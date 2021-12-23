Тбилиси, 23 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Тбилиси возле офиса партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили собралось 200 голодающих в его поддержку, а не 400, как было заявлено ранее. Об этом 23 декабря сообщает агентство «Интерпрессньюс».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По информации журналистов, для участников акции установлено 12 больших палаток. Активисты требуют освобождения Саакашвили.

«Будет нужно установить палатки, поскольку каждый день присоединяются голодающие, а это означает, что гражданами осознан этот путь борьбы, они знают, что лишь самоотверженной борьбой достигается результат», — сказал один из участников акции, сторонник ЕНД Лаша Хускивадзе.

Он заявил, что считает Саакашвили политическим заключенным. Активист уверен, что протестующим удастся добиться его освобождения.

Напомним, заявление начале массовой голодовки 21 декабря сделал председатель ЕНД Ника Мелия на протестном митинге. Он сказал, что в акции участвует 300 человек. Потом в ЕНД сообщили, что к голодающим присоединилось еще 100 активистов.