Красноярск, , 13:29 — REGNUM В Красноярске задержан мужчина, напавший на врача и полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья») возбуждено против 32-летнего жителя Красноярска.

По версии следствия, днём 21 декабря в полицию поступило сообщение от жительницы города Красноярска о том, что её брат избивает их мать. По вызову в квартиру на улице Кутузова прибыли участковый уполномоченный полиции и полицейский мобильного взвода патрульно-постовой службы.

Стражи порядка узнали, что у подозреваемого имеется психическое расстройство. Для него вызвали врача.

Во время медицинского осмотра мужчина распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. Полицейские попытались его задержать. Злоумышленник нанёс им ножевые ранения в область бёдер.

На помощь прибыли сотрудники Росгвардии. Противоправные действия мужчины были пресечены.

Пострадавшего врача доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Действиям подозреваемого будет дана оценка после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. Мужчина задержан и заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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