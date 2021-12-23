Сухиничи, Калужская область, , 13:33 — REGNUM Сухиничский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор в отношении 34-летней жительницы Сухиничского района, которая признана виновной в присвоении денежных средств, сообщили 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Установлено, что обвиняемая занимала должность начальника одного из отделений почтовой связи города Сухиничи. Пользуясь своим служебным положением, женщина внесла заведомо ложные сведения в официальный бланк электронного перевода (выплаты) дивидендов по акциям крупной компании, зачисленных на имя потерпевшей, расписавшись за нее и обналичив денежные средства в кассе. Потерпевшей причинен денежный ущерб.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком два года.

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