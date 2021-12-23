Баку, , 13:29 — REGNUM Перевод с азербайджанского языка

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Узеир Джафаров, полковник-лейтенант запаса Минобороны Азербайджана в комментарии Report.az [1]

«Считаю, что мины, на которых подорвались и погибли два гражданских лица в селе Дашалты Шушинского района, были заложены недавно. До сих пор наши граждане неоднократно совершали поездки в этом направлении. Он подчеркнул, что эти территории входят в зону ответственности российских миротворцев: «Значит, речь идет и об их безответственности за трагический инцидент. В целом, в последнее время армяне расширили масштабы провокаций. В дальнейшем их станет еще больше. Необходимо пресечь этот минный террор». У. Джафаров отметил, что в соответствии с условиями трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Арменией и Россией, армянские террористы должны быть разоружены. «По сути, эту работу следовало провести еще год назад, но все почему-то задерживается. Похоже, миротворцы не заинтересованы в этом. В эскалации ситуации заинтересованы и международные структуры. Это дает им возможность совершать поездки в регион. Подобные трагические инциденты, к сожалению, не последние. Поэтому нам следует поднять вопрос о том, чтобы армяне в Карабахе были обезоружены. Для этого мы должны начать контртеррористическую операцию.

На сайте PIA.az[2]опубликован материал с комментариями политологов Арастуна Оруджлу и Габиля Гусейнли: «Миротворцы строят в Ходжалы новые многоэтажные здания»:

«Российские миротворцы возводят в Ходжалы 14 новых высотных каменных дома. Как мы можем оценить строительство домов для миротворцев, если согласно трехстороннему заявлению, они должны будут покинуть этот район через 4 года или максимум 9 лет? Это означает, что Россия даже не думает покидать эту территорию?

Тему прокомментировали политический комментатор Арастун Оруджлу и политолог Габиль Гусейнли

«Россия не планирует уходить из Азербайджана и намерена еще больше наращивать свою военную силу в Азербайджане».

Арастун Оруджлу: «Мы не должны верить тому, что написано в известном заявления. Так как с момента его подписания ни Россия, ни Армения не выполнили ни один из его пунктов. Россия не обеспечила вывод армянских вооруженных сил с нашей территории Русские даже проводят учения с сепаратистами, вновь вооружают их.

Отмечу, что Россия прибыла в Азербайджан с таким оружием и боеприпасами, которые не соответствуют миротворческой миссии. В Азербайджан не должно быть завезено ни оружия, ни вооружения. Для выполнения миротворческой миссии существуют специально подготовленные воинские подразделения, и эта миссия должна иметь международный мандат. Их вооружение и деятельность регулируются в соответствии с мандатом. Но размещенные в Карабахе и называющие себя миротворцами военные соединения не имеет такого мандата, и их деятельность не регламентируется мандатом и не совпадает с «миротворческой» деятельностью в соответствии с международными нормами. Военнослужащие, привезенные Россией в Азербайджан, в основном десантники, а имеющееся у них оружие и техника — это оружие и техника оккупационной армии. То есть, эти «миротворцы» — это воинские соединения, предназначенные для атаки и оккупации.

Россия строит в Карабахе многоэтажные дома, чтобы остаться здесь надолго. В них будут жить офицеры и контрактники. И если посмотреть на количество построек, можно сказать, что Россия планирует в несколько раз увеличить количество своих военнослужащих в Карабахе. Многие российские официальные лица в прессе заявляли, что они никогда не уйдут из Карабаха. Насколько мне известно, сейчас в Ходжалы строится новая военная база. Кроме того, на военной базе будет размещено несколько тысяч военнослужащих.

Поэтому мы с первого дня говорили, что размещение российских миротворцев в Карабахе было большой ошибкой. Именно это мы должны учитывать. Россия не планирует уходить из Азербайджана. Наоборот, она хочет еще более нарастить здесь свою военную силу. Через 5 лет Россия будет делать все возможное, чтобы остаться в Карабахе.

С одной стороны Россия будет совершать провокации в Карабахе, с другой — создаст видимость, что без России мир невозможен. В то же время Россия может совершать различные политические провокации как с азербайджанской, так и армянской стороны. Цель России — остаться в Азербайджане надолго, и это напрямую служит интересам армян. Пока русские остаются в Карабахе, не будет мира ни на Южном Кавказе, ни в Карабахе.Габиль Гусейнли: «Я отрицательно отношусь к строительным работам миротворцев в Карабахе. Считаю, что это посягательство на суверенитет Азербайджана. Для своих строительных работ у них должно быть разрешение азербайджанских властей. Они даже не думают обращаться к властям нашей страны за таким разрешением… Похоже, что «миротворцы» ведут себя в Карабахе как господа и хозяева этой территории. Можно составить один большой список всех противозаконных действий миротворцев: отсутствие миротворческого мандата, переселение армян на эту территорию, покровительстве армянским вооруженным силам, строительстве парка с памятниками русских общественных деятелей. Не учитывая моменты, которые могут вызвать напряженность в отношениях между двумя народами, российские миротворцы совершают противозаконные действия».

Фуад Аббасов — руководитель Международной информационной службы российских азербайджанцев (МИСРА), руководитель Центра информационных инициатив азербайджанцев России, экс-корреспондент и шеф-редактор московскогобюро турецкого ИА «Ихлас».

«Количество проживающих в Азербайджане русских составляет не более 150 тысяч. И 300 русских школ. А теперь посмотрите на количество азербайджанцев в России… Я не говорю о коренных азербайджанцах, проживающих в Дербенте. В России проживает полтора миллиона азербайджанцев, которые еще не получили гражданство. Хотя у них есть право требовать. Почему я должен забывать свой язык? Если Россия считает себя многоконфессиональной и мультикультуральной страной, тогда она должна предоставить нам школы для изучения языка моей родины, моего государства. В Москве в районе Речного вокзала была школа имени Керима Керимова, которую несколько лет назад перевели на баланс министерства образования России. Сейчас там ни осталось ни одной азербайджаноязычной школы. Если страны имеют союзнические отношения, то и школы должны открываться пропорционально. Сколько школ в Азербайджане, столько же должно быть открыто и в России. Но у нас на 3 тысячи человек одна школа.[3]

Али Алиев, председатель Партии гражданского развития в интервью каналу Korona TV раскритиковал социальную политику Ильхама Алиева:

Рассказал о царящей в стране тотальной коррупции, несправедливости, отсутствии конкуренции, о том, что у депутатов и чиновников есть бизнес в зарубежных странах, что противоречит законам страны. По мнению Алиева, государство проводит бархатный террор в отношении социально незащищенных слоев населения. Ресурсами и богатствами в стране пользуется только группа людей. Далее А. Алиев говорит, что Азербайджан не желает жить по стандартам Евросоюза, потому что они требуют соблюдать права человека, законы, иметь прозрачную судебную систему, нормальную банковскую и финансовую систему, честные выборы. Коснувшись политики России, А. Алиев сказал, что в мире нет ни одной страны, которая имела бы дружественные отношения с Россией. Нет ни одного народа, который бы уважал эту страну. Путин — маньяк, а проводимая им политика в отношении Азербайджана — оккупационная.[4]

Сардар Джалалоглу, председатель Демократической партии Азербайджана в интервью каналу Korona TV:

«В отличие от Евросоюза Россия не желает урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Она по мере возможности отодвигает на второй план подписание мирного соглашения и занимается вопросами коммуникации, экономических отношений, обмена военнопленными, определения границ. Почему? Потому что, чем позже будет подписано мирное соглашение, тем дольше Россия задержится в регионе. За время своего присутствия здесь она строит церкви, устанавливает памятники, русские солдаты женятся на армянских девушках, создают русскую общину. Очевидно, что Россия не хочет передавать Карабах ни армянам, ни нам, она хочет забрать его себе.

Эльхан Шахиноглу, руководитель аналитического центра «Атлас» в комментарии Yenisabah.az [5]

О работе мониторингового центра: «Мое внимание привлекла следующая новость. С самого начала своей деятельности и по сей день совместный турецко-российский мониторинговый центр отметил, что армянские силы 203 раза нарушили режим прекращения огня. Информацию распространил сотрудник телеканала «TRT Haber» в Азербайджане Фатих Аванос, который был командирован в мониторинговый центр в Агдаме. Ф. Аванос отметил, что в центре служат 60 турецких военнослужащих, 13 из которых — операторы беспилотников. По его словам, информацию о нарушение перемирия передали как Азербайджану, так и Армении. «Интересно, что эту информацию получили и распространили турецкие военнослужащие. В таком случае возникают вопросы: Делится ли российская сторона информацией с турецкой стороной? Если делится, почему до сих пор мы не получали информации от российской стороны? 203 нарушения с армянской стороны — не маленькая цифра. Турецкие военные вопреки молчанию российских военных начали передавать информацию о сложившейся ситуации широкой аудитории. И это правильная стратегия», — сказал Э.Шахиноглу.

Мохаммед Асадуллазаде, председатель Южнокавказского института мира и безопасности, заместитель председателя партии Национальный фронт:

«Через четыре года в деятельности российской миротворческой миссии в Карабахе, где проживают этнические армяне, могут возникнуть серьезные проблемы, так как Азербайджан потребует выхода миротворческих сил». Как передает Hurriyyet. az,[6] такое мнение высказал политический обозреватель М.Асадуллазаде. По его мнению, что это приведет к новой напряженности: «В противном случае, мы должны поставить перед Россией главное условие: во-первых, должны быть ликвидированы вооруженные армянские формирования; во-вторых, установлены азербайджанские посты в Лачинском коридоре; в-третьих, должен быть ликвидирован сепаратистский режим. Если Россия не выполнит эти условия, Азербайджан столкнется с новой угрозой.

Россия будет подталкивать армян на провокации против Азербайджана. Нынешняя миссия миротворцев заключалась только в защите армянского сепаратизма и защите армянских вооружений формирований от давления Азербайджана. Это однозначно показывает, что деятельность миротворцев направлена против нашей страны». Далее он добавил, что не исключено, что в послепутинский период в отношениях между Россией и Азербайджаном могут возникнуть проблемы: «Поэтому у нас должны быть серьезные планы, связанные с миротворцами».

Эльшад Мусаев, председатель Партии «Великий Азербайджан» в интервью Teleqraf.com[7]:

«Россия — государство с имперским мышлением. Они считают, что должны продолжить имперскую политику царской России. На протяжении многих лет Россия доминировала на Южном Кавказе. Но сейчас она постепенно начала терять свои возможности, так как в регион в качестве геополитического игрока вошла Турция, которая представляет происходящие здесь процессы. С другой стороны, Азербайджан усиливается. Несмотря на все это, Россия не желает терять свои возможности влияния в регионе. Российские миротворцы также заняты деятельностью, которая выходит за пределы их полномочий. Это вызывает у нас недовольство и обеспокоенность. В связи с этим Азербайджан не раз официально высказывал свой протест России. Но чтобы остаться здесь русские ищут различные поводы: переселяют сюда армян, создают общину, ставят памятники, строят церкви. Это все шаги, нацеленные на долгосрочное присутствие России в регионе. Конечно, через определенное время они уйдут. Считаю, что на уровне руководства страны по некоторым вопросам есть скрытые договоренности. В этом отношении нужно быть осторожным, терпеливым. Думаю, что со временем оставшиеся вопросы будут решены, и миротворцы уйдут.

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Широкое распространение в азербайджанских СМИ нашла информация, в которой предпринята попытка очернить как моральный облик российских миротворцев, так и армянских девушек. В частности, на сайте https://mediabaku.az/[8] был опубликован материал «В этом году российские миротворцы… 344 армянских девушек». В нем от имени руководителя Степанакертского Центра здоровья матери и ребенка Мануш Саркисян была распространена информация, носящая провокационный и клеветнический характер. В статье в частности сказано: «Только в 2021 году в наш Центр обратились 344 девушки, которым примерно 17−24 лет. Они не являются девушками легкого поведения, но из-за сложных жизненных обстоятельств и финансовых трудностей они вступают в отношения с российскими миротворцами. Это ужасное зрелище. 344 девушки, которые обратились ко мне, были изнасилованы миротворцами. Реальные цифры во много раз больше. Это только те, кто обратился ко мне», — сказала Мануш Саргсян. Эта информация была залпом перепечатана на сайтах: Konkret. az, Interpress. az, Azerforum.com, alp. az и т.д.

Своим мнением на эту тему с Moderator. az[9] поделился писатель Сейран Сахават. В частности, он сказал, что «миротворцы уже стали зятьями для армян». Он также назвал странным, что количество изнасилованных девушек — 344. «Ей-богу, может быть изнасиловано 1, 3, 5 человек, но 344 — это уже массовое явление, тенденция. …Миротворцы в Карабахе ведут себя в отношении армянских девушек как насильники (дословно: насилие-творцы) … На протяжении истории армяне отправляли своих жен и девушек «на передовую», поэтому это естественно. И если сейчас русские парни, как бугаи (быки-производители), помогают армянам, они таким образом берут реванш. Русские миротворцы-насильники уже стали зятьями армян. Они гордятся этим. Желаю им успехов в «такой гордости». Пусть за такие дела Аллах воздаст им. Это происходит в соответствии с нравственностью, бытом, политикой, дипломатией армян».

[1] https://report.az/ru/karabakh/polkovnik-miny-na-kotoryh-podorvalis-dvoe-v-shushe-byli-zaryty-nedavno/

[2] http://pia.az/sulhmeramlilar-xocalida-yeni-coxmertebeli-binalar-tikirler-meqsed-hemiselik-qalmaqdir…-433162-xeber.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=_MH4Pp7k2QU

[4] https://www.youtube.com/watch?v=EcqJcs95XO4&ab_channel=KORONATV

[5] https://yenisabah.az/turkiyeli-herbciler-ruslarin-susqunluguna-regmen-movcud-veziyyeti-genis-auditoriya-ile-bolusmeye-baslayiblar

[6] https://hurriyyet.az/az/post/sulhmeramli-quvvelerle-bagli-ciddi-planimiz-olmalidir---mehemmed-esedullazade-354128?fbclid=IwAR28pBFLKrB-SkSeXBCWje4iFbVS-_asM63GEAsBqTSHcoxysEjvXbGyP1k

[7] https://teleqraf.com/news/siyaset/310160.html

[8] https://mediabaku.az/bu-il-sulhmeramlilar-344-ermeni-qizini-ermeni-hekimden-etiraf/?utm_source=smartbee&utm_medium=referral&utm_campaign=smartbee&utm_content=smartbee

[9] https://moderator.az/read/404588/