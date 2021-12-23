Москва, , 13:27 — REGNUM Надеюсь, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО пойдет по конструктивному пути. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на Восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию.

«Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», — выразил надежу Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию.

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