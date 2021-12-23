Черкесск, 23 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году начнется реализация нового этапа реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Под ликвидацию ветхих домов попадет жилье, которое признано аварийным на 1 января 2021 года. Всего предстоит расселить жильцов, проживающих в 11 многоквартирных домах, сообщили 23 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

«В настоящее время в реестр аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2021 года, включено 11 многоквартирных домов общей площадью 3287,8 кв. м, расселение которых планируется начать в 2022 году», — говорится в сообщении.

Напомним, в прежние годы в Карачаево-Черкесии было расселено более 2,8 тыс. кв. м ветхого жилья. В новые дома переехали 172 жильца из семи многоквартирных домов. Программа по сокращению ветхого жилого фонда, принятая на период с 2019 по 2025 годы, была выполнена досрочно.

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