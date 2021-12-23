* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:24 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отразили нападение на центральное паспортное управление в Кабуле. Об этом заявили в министерстве внутренних дел. Между тем в районе офиса был слышен звук взрыва.

Кабул, Афганистан Oxam

Как сообщает информационное агентство «Шафакна», Акил Джан Азам, пресс-секретарь министерства внутренних дел, сообщил журналистам, что нападавший, пытавшийся проникнуть в здание центрального паспортного стола, был убит силами безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) днем 23 декабря.

Пока неясно, что намеревался сделать злоумышленник. Азам сообщил, что в результате нападения никто не пострадал.

Ранее сообщалось о взрыве у входа в главное паспортное управление. О характере взрыва публиковалась противоречивая информация.

Инцидент произошел в четверг, день, который отведен для выдачи паспортов членам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соответствии с графиком, установленным паспортным управлением.