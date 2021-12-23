Москва, , 13:23 — REGNUM В Украину засунули исторически российские территории. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Кремль работал с Ющенко, спорил из-за газа и готов был работать дальше, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Ясно, что было законное возмущение граждан.

Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два — госпереворот. Победа оппозиции была неминуема.

После этого возник Крым — Россия не могла поступить иначе, безвольно смотреть на происходящее на Украине и в Донбассе в частности», — пояснил свою позицию Путин.

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