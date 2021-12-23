Пермь, 23 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Перми Свердловский райсуд вынес приговор участникам преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом фальсифицированных нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Перед судом предстали четыре человека. По данным следствия, в гараже они изготавливали фальсифицированное моторное масло и сбывали его как легальную продукцию. Сбыт производился в том числе и за пределы региона.

У злоумышленников изъяли более семи тонн фальсифицированной продукции *боле 17 тыс. канистр). Правообладателю оказался причинён ущерб на сумму 6, 8 млн рублей. Каждому из соучастников назначили по шесть месяцев принудительных работ с удержанием 5% их зарплат в доход государства.

Ранее тем же судом был осуждён ещё один соучастник. Он заключил досудебное соглашение и был приговорён к 1 году 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы.