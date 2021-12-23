Ульяновск, 23 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области ослабляют ограничительные меры в части посещения торговых центров. В регионе увеличили время сводного посещения ТРЦ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ТРЦ «Светофор»

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Глава региона Алексей Русских подписал указ о введении режима повышенной готовности в новой редакции. Нововведение, в частности, касается ослабления условий допуска в торговые центры: с 24 декабря 2021 года по 14 января 2022 года будет открыт свободный доступ в ТРЦ во все дни недели с 8:00 до 17:00.

Что касается вечерних посещений, то к посетителям сохраняется требование о наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесённом ковиде или отрицательном результате теста на коронавирус.

Напомним, что несколько недель назад в Ульяновской области разрешили посещать торговые центры без цифровых пропусков по будням с 8:00 до 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 118 590 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 113 230 человек, умерли 3666 ковидных больных.