Москва, 23 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Повторное заражение коронавирусом нового типа возможно, однако таких случаев насчитывается 1% среди переболевших и 3−4% среди вакцинированных от COVID-19. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3−4%», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что эти цифры являются объективными и призвал доводить их до сведения жителей РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает работу российского правительства и Центробанка РФ в 2021 году.