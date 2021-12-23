Тбилиси, 23 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Властям Грузии важно поддерживать контакты с Вашингтоном на фоне наряжённой ситуации в Закавказье. Об этом заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан 23 декабря журналистам.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Она сообщила о прошедшей встрече с председателями комитетов парламента Грузии по иностранным делам и по обороне Николозом Самхарадзе и Ираклием Берая. Они рассказали ей о своей поездке в Вашингтон, где встречались с конгрессменами, сотрудниками Госдепа и представителями общественности.

«Как правило, США и Грузия работают над различными важными вопросами, и на фоне региональной напряженности особенно важно сохранять тесную коммуникацию», — сказала Дегнан.

Стоит отметить, что члены грузинского правительства регулярно заявляют о верность евро-атлантическому курсу. Они также называют США «стратегическим партнёром» Грузии.