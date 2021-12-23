Уфа, , 13:19 — REGNUM Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Новый фельдшерско-акушерский пункт Управление пресс-службы правительства Тульской области

Новый ФАП был возведен в селе Федоровка в рамках реализации республиканской программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Сообщается, то фельдшерско-акушерский пункт соответствует всем стандартам и санитарным нормам, в нем смонтированы системы отопления, водоснабжения и водоотведения, а также пандус для маломобильных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в Башкирии намерены построить 44 фельдшерско-акушерских пункта.