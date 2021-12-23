Улан-Удэ, , 13:17 — REGNUM В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии, без горячей воды в сильные морозы остаются 1328 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ТЭЦ Липунов Г.А

Также известно, что к данному часу без отопления оставались два многоквартирных дома, на данный момент теплообеспечение подано, температурный режим восстанавливается в батареях постепенно.

Вместе с тем, энергетики прогнозируют рост нагрузки на сети из-за низких температур. Спасатели Бурятии призывают жителей республики усилить контроль за электроприборами и соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Ранее заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников известил о запуске в работу резервного котла №3.

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