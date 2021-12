Лондон, , 18:01 — REGNUM Создатели настольной игры «Монополия» поздравили британского рэпера Stormzy (настоящее имя — Майкл Эбеназер Кваджо Омари Овуо-младший) с надвигающимся Рождеством, подарив ему персонализированную версию карточной игры «Монополия: Сделка». Об этом 23 декабря сообщил портал The Line Of Best Fit.

Монополия Bru-nO

Stormzy, который является фанатом таких классических настольных игр, как «Монополия» и Scrabble, получил рождественский подарок от компании Hasbro. Компания повторила свое прошлогоднее письмо, вручив ему особую версию карточной игры «Монополия: Сделка».

Персонализированная версия карточной игры отдает дань уважения некоторым из песен Stormzy, используя названия треков для карт действий. Карточка «Сборщик долгов» называется Bailiff One (Судебный пристав номер один), в то время как карточка «Просто скажи «нет» была изменена на Shut Up (Заткнись). Карта «Принудительная сделка» также была заменена на Big for your Boots (Чересчур возомнивший о себе).

