Сантьяго, 23 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Гильерме Булос, наблюдатель на выборах в Чили от Бразилии, сообщил 22 декабря Brasil de Fato о том, как победа Габриэля Борича скажется на избирательном сценарии Бразилии в 2022 году. По мнению Булоса, поражение Хосе Каста в Чили «венчает закат цикла ультраправых на всем материке».

Gob.cl Пиньера и Габриэль Борич

»Выборы в Чили окажут важное воздействие на Латинскую Америку. Поражение Каста завершит цикл ультраправых на континенте, сегодня они и так переживают тяжелые времена. Болсонару [президент Бразилии] с каждый днем теряет популярность до такой степени, что Лула, возможно, победит уже в первом туре, — сказал Булос в интервью. — Кейко Фухимори в Перу уступила Кастильо, а фаворитом на выборах в Колумбии, согласно опросам, является Густаво Петро. Без Ивана Дуке континент теряет еще одно правое правительство. Таким образом, поражение правых в Чили означает серию побед прогрессивных команд в Бразилии и Колумбии на выборах 2022 года.»

»Важность Борича заключается в том, что он возглавил целый пласт новых левых, которые знают, за что готова бороться молодежь. Он будет вести диалог о защите окружающей среды, феминистических программах, а также не упустит и проблемы коренных народов. Он знает, как объединить все эти темы, не забывая о проблеме социального неравенства. Действия Борича станут важным уроком, который мы можем перенести и в Бразилию», — подытожил Булос.