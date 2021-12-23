Москва, 23 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Гражданам необходимо терпеливо разъяснять важность вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Цитата м/ф «Малыш и Карлсон». реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Наказание ребенка

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

По мнению главы государства, меры пресечения за отказ от вакцинации против COVID-19 не нужны.

«В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, ну и что толку? Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми», — подчеркнул российский лидер.

Например, с подделкой сертификатов о вакцинации, добавил Путин.

«Здесь надо да, бороться, — сказал президент. — А глобально нужно разъяснять и убеждать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России, как и во многих других странах, к сожалению, низкий уровень вакцинации населения — например, как в Германии. В стране он составляет 59,4%. При этом необходим коллективный иммунитет на уровне 80%.