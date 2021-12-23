Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» может купить вратаря норвежского клуба «Будё-Глимт» Никиту Хайкина. Об этом 23 декабря сообщает Transfermarkt.

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Отмечается, что «Зенит» заинтересован в услугах 26-летнего российского голкипера и готов предложить за него существенную выплату, а также вратаря Александра Васютина, который сейчас выступает на правах аренды за шведский «Юргорден».

Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2019 года, его действующий контракт рассчитан до 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Норвегии. Также в ноябре он получил вызов в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022.