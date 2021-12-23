Москва, 23 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Россию нельзя победить, можно только развалить изнутри, заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты веками. Россию можно развалить только изнутри, что было сделано после Первой мировой и в 1993 году. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов», — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос британского журналиста о якобы «отравлении» российского блогера Алексея Навального, президент России напомнил, что западные страны не предоставили никаких материалов об отравлении российской стороне.