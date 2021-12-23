Архангельск, , 13:12 — REGNUM Стипендии 37 одаренным детям, проявившим себя на областном и федеральном уровне в различных областях творчества и спорта, вручили губернатор региона Владислав Шапша и депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ, председатель Правления РОО «Калужское землячество» Геннадий Скляр. Меценатом спецстипендии стал Благотворительный фонд Владимира Крупчака.

Председатель попечительского совета благотворительного Фонда Владимира Крупчака, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак Фото пресс-службы АЦБК

Вручение стипендий региональной общественной организации «Калужское землячество» состоялось на площадке ООО «Архбум тиссью групп», входящей в группу компаний Pulp Mill Holding в Боровском районе Калужской области.

Глава региона поблагодарил предприятие и фонд Владимира Крупчака за участие в меценатстве.

Директор «Архбум тиссью групп» Ирина Галахова отметила, что Благотворительный фонд Владимира Крупчака с радостью откликнулся на обращение учредителя стипендии — Региональной общественной организации «Калужское землячество», так как ценности компании соответствуют миссии этой организации.

Владимир Ярославович Крупчак работает директором по инвестициям Pulp Mill Holding, является акционером ООО «Архбум тиссью групп» и автором политики корпоративной социальной ответственности российских активов Pulp Mill Holding — одним из важнейших направлений которой являются благотворительность и меценатство.

Один из приоритетов Благотворительного фонда Владимира Крупчака — поддержка юных талантов, детей из социально-незащищенных слоев населения. Цель этой программы Фонда — создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей, развитие их способностей и формирование личностного и профессионального самоопределения.

Фонд Владимира Крупчака с 2019 года является попечителем Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие». Центр получает продукцию предприятия на постоянной основе на уставную деятельность учреждения. Центр занимается реабилитацией и социальным обслуживанием более 900 детей с ОВЗ (включая детей-инвалидов) и инвалидов молодого возраста Калужской области.

Фонд также оказывает помощь «Обнинскому центру социальной помощи семье и детям «Милосердие», занимающемуся обслуживанием многодетных и неполных семей.

В 1998 году Региональная общественная организация «Калужское землячество» впервые учредило специальные стипендии для одаренных детей из социально-незащищенных слоев населения: детей-сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей.

В соответствии с уставом «Калужское землячество» привлекает на добровольных началах средства предприятий, учреждений, общественных объединений, банков, других государственных и коммерческих организаций, а также отдельных граждан для реализации социально значимых проектов, оказания благотворительной помощи нуждающимся.

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) — крупнейший инвестиционный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость оценивается в более, чем 30 млрд. рублей. В настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей территории России, в странах СНГ и Европе под собственным брендом Soffione.