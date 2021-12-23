Черкесск, 23 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На курортах Карачаево-Черкесии будут применяться особые условия для приема туристов. О мерах, предпринятых ранее для недопущения распространения коронавируса, еще раз напомнили 22 декабря на заседании оперативного штаба.

Антон Подгайко ИА REGNUM Туристы отдыхают на горнолыжном курорте Эльбруса

Так, по словам министра туризма и курортов Расула Текеева, на горнолыжных курортах при посещении предприятий общепита, покупке ски-пасса на канатные дороги и заселении в гостиницы обязательным остается предъявление QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов. При этом при поездке на гондольных канатных дорогах необходимо наличие средств защиты.

«Для удобства туристов, по поручению главы КЧР, в течение двух дней будут установлены мобильные лаборатории для ПЦР-тестирования в поселке Домбай возле канатной дороги и в поселке Архыз около администрации сельского поселения. Любой желающий сможет сдать ПЦР-тест и в течение 15 минут получить результат», — говорится в сообщении оперативного штаба.

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