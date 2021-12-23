Москва, 23 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Для повышения уровня вакцинации нужна разъяснительная работа. Об этом заявил 23 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Из переболевших заболевает 1%, из вакцинированных — 3−4%. А на койках в палатах реанимации в больницах тех, кто вакцинировался, — я не знаю, во сколько раз меньше находится по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Это цифры, объективные цифры. Нужно их просто доводить до людей, разъяснять. В советское время никто не спрашивал — шлёп, шлёп, шлёп. Всё, пошли», — сказал Путин.

При этом позицию тех, кто отговаривает от вакцинации, президент назвал нечестной. Однако проводить разъяснительную работу нужно «с уважением», считает он.