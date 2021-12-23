Москва, , 13:12 — REGNUM На службу в Госинспекцию по недвижимости поступил робопёс. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Город Москва» 23 декабря.

Робот-собака (сс) Kate Nevens

Робот-помощник будет ходить по улицам Москвы, делать снимки и выявлять нарушения. Робособака также оснащена камерой для онлайн-трансляций, GPS-модулем и световым радаром для ориентации в пространстве и для замера объектов недвижимости.

Добавим, что робот может достигать скорости до 11 километров в час. Тестирование робособаки предполагается в Центральном районе.

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