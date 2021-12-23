Москва, 23 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На службу в Госинспекцию по недвижимости поступил робопёс. Информация об этом появилась на YouTube-канале «Город Москва» 23 декабря.

(сс) Kate Nevens Робот-собака

Робот-помощник будет ходить по улицам Москвы, делать снимки и выявлять нарушения. Робособака также оснащена камерой для онлайн-трансляций, GPS-модулем и световым радаром для ориентации в пространстве и для замера объектов недвижимости.

Добавим, что робот может достигать скорости до 11 километров в час. Тестирование робособаки предполагается в Центральном районе.