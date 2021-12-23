Салехард, , 13:11 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 111 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 324 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 23 декабря подтвердили 61 578 случая заражения коронавирусом, вылечились 55 578 человек, скончались 940 (два пациента за последние сутки).

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