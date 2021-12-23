Макассар, Индонезия, , 13:09 — REGNUM В общей сложности 46 домов, принадлежащих жителям Макассара, были разрушены в результате удара торнадо, сопровождавшегося проливным дождем, сообщает CNN Indonesia.

Торнадо Comfreak

Согласно данным, полученным от агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, торнадо повредило 46 домов, 9 из которых были почти разрушены.

В результате торнадо пострадали около 300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 108 540 055 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Полную вакцинацию от коронавируса прошли 108 млн жителей Индонезии