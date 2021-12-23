Ярославль, , 13:25 — REGNUM Столицей акции «Тотальный диктант» в 2022 году станет Ярославль. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Официальный логотип акции «Тотальный Диктант» Totaldict.ru

9 апреля здесь зачитает текст писатель Марина Степнова. Помимо этого из студии будет организована онлайн-трансляция.

«Это было сложнейшее решение, члены жюри совещались час, потому что претенденты были очень сильные. С очень маленьким отрывом столицей «Тотального диктанта» стал Ярославль. Сочетание юной и энергичной команды и старинного города с богатой культурной традицией — это просто суть самого «Тотального диктанта», — рассказала Марина Степнова.

Статус присваивается городу по результатам конкурса на один год. Кроме Ярославля столицей онлайн-марафона могли стать Ижевск, Томск и Тула.