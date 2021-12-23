Ярославль стал столицей «Тотального диктанта»
Ярославль, 23 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Столицей акции «Тотальный диктант» в 2022 году станет Ярославль. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
9 апреля здесь зачитает текст писатель Марина Степнова. Помимо этого из студии будет организована онлайн-трансляция.
Статус присваивается городу по результатам конкурса на один год. Кроме Ярославля столицей онлайн-марафона могли стать Ижевск, Томск и Тула.
Акция «Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цели акции: показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.