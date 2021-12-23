Лондон, 23 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $1800 за тысячу кубометров. Это 23 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ

По информации торговой площадки, в ходе торгов стоимость январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составила $1790 за тысячу кубометров.

При этом общее падение цены голубого топлива в Европе с начала торгов составило уже свыше 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1900 за тысячу кубометров.