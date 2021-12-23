Москва, 23 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Без взаимного признания вакцин от COVID-19 справиться с проблемой распространения коронавирус в мире нельзя, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

«Я говорю о взаимном признании вакцин и их распространении по миру, иначе нам не справиться с проблемой. У нас даже появился термин «избыточная смертность». Это просто ужасно, но что касается смертности от ковида — это сложно посчитать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что новые волны вызваны способностью к мутациям вируса. Распространяются новые штаммы, причём там, где всё-таки есть проблемы с системами здравоохранения, и уровень иммунитета низкий.