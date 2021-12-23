Бухарест, 23 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Румынии зафиксирован резкий рост числа заболеваний гриппом, свидетельствующий об опасности эпидемии ОРВИ практически во всех регионах страны. Об этом 23 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.ro.

Ponchikov.net Грипп

Согласно данным Национального института здравоохранения Румынии, только за минувшую неделю носителями указанного вида респираторно-вирусной инфекции стали 45 699 человек, что на 37% больше по сравнению с этим же периодом в ноябре нынешнего года. При этом эксперты отметили резкое снижение числа граждан, получивших необходимую прививку.

«Если в 2020-м году к середине декабря 1 264 657 человек из группы риска прошли соответствующую вакцинацию, одобренную министерством здравоохранения, то в 2022-м количество вакцинированных составляет всего 886 127 человек», — говорится в официальном документе румынского минздрава.

По словам местных медиков, единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение соответствующих профилактических мероприятий.

«Из-за пандемии проблема гриппа в нашей стране фактически отошла на второй план, однако это не означает, что она решена», — отметил министр здравоохранения Румынии Александру Рафила.