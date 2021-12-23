Москва, 23 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Новые волны коронавируса вызваны способностью вируса к мутации. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ничего здесь удивительно нет. Все новые штаммы коронавируса появляются там, где есть проблемы со здравоохранением», — отметил глава государства.

«Смертность высокая от чего? Уровень коллективного иммунитета низкий, у нас 59,4%. Ну низкий. Вот вам результат, — подчеркнул Путин.

Путин призывал к взаимному признанию вакцин от COVID-19, чтобы сдерживать распространение вируса.

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