Тбилиси, , 13:06 — REGNUM В Грузии ожидается новая волна эпидемии коронавируса, вызванная штаммом «Омикрон», поэтому сейчас не время открывать ночные клубы. Об этом 23 декабря заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Ночной клуб Ministry of Sound Group Limited

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«Опасность, связанная с «Омикроном», очень реальна, и нам нужно немного времени. Все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни, как с точки зрения развлечений, так и с точки зрения общественной активности», — сказала Габуния.

Она отметила, что координационный совет отложил принятие решение об открытии ночных клубов. В Грузии, по данным на 22 декабря, выявили 24 случая заражения «Омикроном».

Стоит отметить, что ранее владельцам клубов Грузии дали устное обещание разрешить открыться 17 декабря. Вечером этого дня, когда были подготовлены и анонсированы развлекательные программы, Служба инспекции труда при минздраве предупредила, что разрешения пока не будет. Владельцы клубов заявили, что 24 декабря из заведения откроются вопреки запретам властей.

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