Москва, , 13:05 — REGNUM Что Российская империя, что СССР рухнули из-за действий изнутри страны тех, кто обслуживал чужие интересы. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри», — заявил Путин.

«А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы. Не связанные с интересами русского и других народов Российской империи и Советского Союза, Российской Федерации сегодня», — указал он.