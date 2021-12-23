Ульяновск, 23 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь заболевших вдвое больше, чем суточное количество выздоровевших. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 23 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 118 590 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 287.

Переболели ковидом в регионе 113 230 человек, доля выздоровевших составила 95,48%. Из них за последние сутки вылечились 125 пациентов.

Число жертв пандемии коронавируса продолжает расти. В Ульяновской области умерли ещё 10 больных ковидом, всего скончались 3666 человек.

Отметим, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ульяновской области Валерия Речник, говоря о штамме коронавируса «Омикрон», пояснила, что у него обнаружено более 50 мутаций. Предполагается, что «этот штамм мог возникнуть в результате длительного нахождения вируса в организме человека с ослабленной иммунной системой».