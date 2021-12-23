Казань, , 15:16 — REGNUM В Татарии 19-летней жительница Тукаевского района признана виновной в покушении на убийство своего несовершеннолетнего друга. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Убийство Jo Naylor

Установлено, что 3 сентября текущего года девушка нанесла множественные ножевые ранения своему 17-летнему другу, после этого она попыталась свести счеты с жизнью. В результате оба были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он может быть причастен к заказному убийству, которое совершили в 90-х годах.

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