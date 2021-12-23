Тарасовский район, Ростовская область, 23 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ростовской области 109 сотрудников компании «Донгеофизика» долгое время не получали зарплату за работу. Вопрос был решён после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии, расположенном в Тарасовском районе, образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 4,6 млн рублей. Руководителю было внесено представление, возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства.

В настоящее время задолженность по зарплате погашена.

Известно, что организация специализируется на выполнении сейсморазведочных работ в труднодоступных, транзитных и мелководных проектах.