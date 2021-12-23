Челябинск, , 13:00 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции пресекли работу незаконного цеха по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Водка

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Из оборота удалось изъять более тысячи бутылок немаркированной водки, более тонны спирта и оборудование, стоимость которого превышает 100 тыс. рублей. Под подозрение попали три местных жителя. Среди них двое юношей 2000 года рождения и женщина 1987 года рождения.

Фальсифицированное спиртное эти граждане распространяли через небольшие розничные магазины в Челябинске и близлежащих населённых пунктов. Теперь их ожидает до шести лет заключения.