Челябинск, 23 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники полиции пресекли работу незаконного цеха по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водка

Из оборота удалось изъять более тысячи бутылок немаркированной водки, более тонны спирта и оборудование, стоимость которого превышает 100 тыс. рублей. Под подозрение попали три местных жителя. Среди них двое юношей 2000 года рождения и женщина 1987 года рождения.

Фальсифицированное спиртное эти граждане распространяли через небольшие розничные магазины в Челябинске и близлежащих населённых пунктов. Теперь их ожидает до шести лет заключения.