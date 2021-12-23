Новосибирск, , 13:00 — REGNUM В Новосибирске организована проверка после столкновения автобуса с 28 детьми. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

ДТП Sistak

«Предварительно установлено, что на перекрестке Красного проспекта с улицей Державина автобус с воспитанниками лицея №200, двигавшийся в сторону площади Ленина, врезался в столб. В ходе происшествия дети не пострадали», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске сегодня, 23 декабря, произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей.

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