Дзержинский район, Калужская область, 23 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Двое детей, мальчики в возрасте двух и четырёх лет, отравились продуктами горения в результате пожара в квартире в жилом доме, который случился 22 декабря вечером в деревне Жилетово Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Квартира после пожара

Оба ребёнка госпитализированы областную детскую больницу. По предварительным данным, дети пострадали из-за курения матери. Непотушенная сигарета спровоцировала пожар.

По данным МЧС на тушение пожара выезжали 13 человек и три единицы техники.