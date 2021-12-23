Подгорица, 23 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Черногории 61,7 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 58,9 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 282 182 человека или 45,5 процента, а вторую — 269 286 человек или 43,4 процента всего населения.

В Черногории 214 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 547 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 69 944 человека, а за последние 24 часа — 961 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.